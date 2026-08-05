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Nuovo arrivo per il settore giovanile dell'Inter: i nerazzurri hanno depositato il contratto di Jokubas Zebrauskas, attaccante lituano classe 2010, che arriva a titolo definitivo dallo Zalgiris.

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#Inter, altro arrivo dalla Lituania: depositato il contratto di Jokubas Zebrauskas, attaccante classe 2010 proveniente dallo Zalgiris ⚫🔵#InterYouth pic.twitter.com/5xb5cQrAUZ — Fabio Alampi (@FabioAlampi) August 5, 2026

Esterno offensivo in grado di adattarsi anche nel ruolo di prima punta, Zebrauskas è un calciatore dal fisico lungiforme, dotato di ottima tecnica di base: destro naturale, ama partire da sinistra per accentrarsi e andare alla conclusione, ed è bravo anche sui calci piazzati. Già nel giro delle selezioni giovanili del suo Paese, prima di accettare la proposta dell'Inter ha sostenuto diversi provini in giro per l'Europa, incluso uno stage con il Sassuolo.