Dopo l'inserimento nelle scorse ore, il Cagliari è ormai vicino a vincere definitivamente la corsa per Yanis Massolin dell'Inter
VIDEO / Massolin, che numero! Doppia finta su Pavard e gol
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Dopo l'inserimento nelle scorse ore, il Cagliari è ormai vicino a vincere definitivamente la corsa per Yanis Massolin dell'Inter.
Il centrocampista francese, acquistato dai nerazzurri a gennaio dal Modena, dovrebbe, secondo quanto riferisce Orazio Accomando di Sport Mediaset, in prestito.
Trattativa avanzata tra Inter e Cagliari per il prestito di Massolin.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 28, 2026
La trattativa è in fase avanzata, come conferma anche Alfredo Pedullà di Sportitalia. Dopo essere stato vicino a un trasferimento in Ligue 1, dunque, Massolin potrà giocare in Serie A e mettersi in mostra.
E domenica sera c'è proprio Cagliari-Inter...
🚨#Massolin al #Cagliari in chiusura— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 28, 2026
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