Dopo l'inserimento nelle scorse ore, il Cagliari è ormai vicino a vincere definitivamente la corsa per Yanis Massolin dell'Inter

Marco Macca
fa (1)

VIDEO / Massolin, che numero! Doppia finta su Pavard e gol

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Dopo l'inserimento nelle scorse ore, il Cagliari è ormai vicino a vincere definitivamente la corsa per Yanis Massolin dell'Inter.

Massolin
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Il centrocampista francese, acquistato dai nerazzurri a gennaio dal Modena, dovrebbe, secondo quanto riferisce Orazio Accomando di Sport Mediaset, in prestito.

La trattativa è in fase avanzata, come conferma anche Alfredo Pedullà di Sportitalia. Dopo essere stato vicino a un trasferimento in Ligue 1, dunque, Massolin potrà giocare in Serie A e mettersi in mostra.

Inter-Cagliari, trattativa avanzata per il trasferimento di Massolin

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E domenica sera c'è proprio Cagliari-Inter...

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