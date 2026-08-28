Yanis Massolin, centrocampista classe 2002, acquistato nei scorsi mesi dai dirigenti dell'Inter dal Modena è destinato a lasciare Milano. Nelle ultime ore, quando sembrava destinato al campionato francese con tre opzioni per lui sul tavolo, a lui si è avvicinato il Cagliari.

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Da quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Skysport il club sardo ha trovato l'accordo con il calciatatore. I dialoghi con l'Inter proseguono: si lavora ai dettagli per la formalizzazione del passaggio del giocatore alla società del presidente Giulini. La formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto da quanto riportato dal canale satellitare che conferma così anche altre voci arrivate in giornata sul passaggio del giocatore al club sardo.

Club che ha lasciato l'ex Inter Sebastiano Esposito: dopo una lunga estate, il fratello di Pio ha trovato l'accordo con il Sassuolo e ha svolto oggi le visite mediche con i neroverdi. Al suo posto al Cagliari è arrivato Daniel Maldini che nelle scorse ore ha parlato della sfida di domenica sera contro la formazione di Chivu.

(Fonte: Skysport)