"L'Inter ha valutato una quinta punta soprattutto quando sembrava che Luis Henrique potesse essere in uscita. Il club nerazzurro aveva indicato la porta al brasiliano quando c'era stato l'interesse dei giallorossi e c'erano stati dei colloqui, mai un accordo, mai un affare in chiusura, ma un dialogo certamente. Poi la Roma ha fatto altre scelte. Mentre la società nerazzurra da quando il giocatore è rimasto il discorso quinta punta è andato via via a spegnersi. A 4 giorni alla fine del mercato non c'è la sensazione di una trattativa in piedi, di una trattativa concreta". Così Fabrizio Romano sul suo canale youtube ha parlato del mercato dell'Inter in questi ultimi giorni della sessione estiva.

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L'esperto di mercato ha parlato anche del nome di Federico Chiesa che è stato accostato ai nerazzurri: «Non mi risulta sia partita una trattativa. E pensate che sono due anni che fa panchina al Liverpool, se anche dovesse partire, andare all'Inter diventerebbe complicato perché Chivu comunque ha una rosa completa».

Affare di giornata quello che potrebbe portare nei prossimi giorni Massolin al Cagliari: «Prestito con diritto di riscatto, si aspetta l'accordo definitivo. Magari i tempi sono influenzati dalla gara di domenica. C'erano diversi club francesi ma ora il giocatore può passare al club sardo», ha spiegato il giornalista.

Moretto ha aggiornato invece sulla situazione Kamaté: «Ad un passo dall'Atletico Madrid. Mancano pochi dettagli, domani dovrebbe arrivare la chiusura, giocherà nella seconda squadra dell'Atletico, allenata da Fernando Torres e l'accordo è ad un passo».

Retromarcia Pavicevic

Oggiha lavorato per chiudere un ragazzo del 2008, il montenegrino Pavicevic , per l'Under23 , ma il club nerazzurro, dopo l'inserimento di un'altra squadra si è tirata indietro. "Il club preferisce procedere su altri obiettivi, non vuole partecipare ad aste. Il ragazzo probabilmente andrà in un'altra squadra italiana", da quanto riportato da Romano.

(Fonte: Youtube Romano)