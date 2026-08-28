Il centrocampista di proprietà del club veronese è stato in prestito negli ultimi due anni in Serie B, prima al Cosenza poi nella Reggiana

Eva A. Provenzano
tresoldi brugge (1)

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L'Inter Under 23 si rinforza con l'arrivo di Charlys, centrocampista brasiliano classe 2004 del Verona. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Skysport sul suo sito sottolineando che nella squadra di Stefano Vecchi arriva il calciatore di proprietà del club veronese.
charlys inter verona instagram
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il ragazzo ha trascorso le ultime due stagioni in prestito in Serie B, nel 2024-2025 nel Cosenza (27 presenze e 1 gol) e nel 2025-2026 nella Reggiana (32 presenze e 1 gol). A gennaio 2024 ha giocato la sua prima partita in Serie A con la maglia dell'Hellas e ha esordito contro l'Inter di Inzaghi. Le sue due presenze in Serie A con la maglia gialloblù entrambi in gare contro i nerazzurri. Contro i quali aveva esordito anche con la maglia della Primavera. In un post fissato ha raccontato proprio quella partita: "Il risultato non è stato quello che avremmo voluto, ma conserverò quel giorno nella mia memoria per sempre. Oggi ho avuto l'opportunità di giocare la mia prima partita da professionista in Serie A. Grazie a tutti coloro che hanno creduto nel mio lavoro". Ora approda proprio nella seconda squadra dell'Inter.
charlys inter under23
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