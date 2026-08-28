Il centrocampista di proprietà del club veronese è stato in prestito negli ultimi due anni in Serie B, prima al Cosenza poi nella Reggiana
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