Secondo ultime indiscrezioni riferite da Matteo Moretto, il calciatore nerazzurro è a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid
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Issiaka Kamaté è vicino a lasciare l'Inter e a trasferirsi in Spagna. Secondo ultime indiscrezioni riferite da Matteo Moretto, infatti, il calciatore nerazzurro è a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid.
Secondo quanto riferito, mancano ultimi dettagli da definire, prima di mettere nero su bianco.
Dopo la trattativa sfumata con l'Espanyol, dunque, il futuro di Kamaté sarà comunque in Liga.
Issiaka Kamate está a un paso del Atlético Madrileño. Quedan pequeños flecos.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2026
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