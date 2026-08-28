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Issiaka Kamaté è vicino a lasciare l'Inter e a trasferirsi in Spagna. Secondo ultime indiscrezioni riferite da Matteo Moretto, infatti, il calciatore nerazzurro è a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid.

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Secondo quanto riferito, mancano ultimi dettagli da definire, prima di mettere nero su bianco.

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Dopo la trattativa sfumata con l'Espanyol, dunque, il futuro di Kamaté sarà comunque in Liga.