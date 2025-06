TS – Inter, via Calhanoglu? I possibili sostituti tutti da 30 mln in su

Il calciatore sarebbe nel mirino del Galatasaray e ci sono già delle idee sulle quali il club lavorerebbe per sostituirlo in caso di partenza

Da ore il nome di Calhanoglu è finito sulla bocca di tutti gli esperti di mercato turchi e italiani. Perché pare proprio che il Galatasaray stia provando a riportarlo in Turchia. Il capitano della Nazionale di Montella non avrebbe ancora un'offerta concreta in mano, ma ci sarebbero stati dei contatti con l'agente pronto ad andare a Istanbul per sentire quali sono le intenzioni del club turco.