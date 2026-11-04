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Se il rinnovo di Dimarco e quello di Carlos Augusto si sono indirizzati sulla giusta strada, più delicata resta la situazione relativa al possibile prolungamento di Hakan Calhanoglu. Tuttosport, infatti, scrive:

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"Più delicata la situazione che riguarda Calhanoglu, non fosse altro per il fatto che nel suo contratto non esistono clausole a favore del club e quindi il turco - andando in scadenza - da febbraio potrebbe essere libero di firmare per un’altra squadra (in Italia potrebbe essere interessato il Como, in cerca di una chioccia per i tanti talenti presenti nella rosa di Cesc Fabregas)".

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"Baccin ha già avuto un primo incontro con Gordon Stipic, procuratore del turco, che chiede un biennale con una base fissa non troppo bassa rispetto ai 6.5 milioni che guadagna attualmente. L’Inter ha aperto alla possibilità di rinnovare e presto presenterà un’offerta ben sapendo che la partita va chiusa, in un senso o nell’altro, entro il mese di gennaio".

(Fonte: Tuttosport)