Tra le tante trattative che interessano l'Inter in queste settimane, soprattutto sul fronte rinnovi, Dario Baccin è pronto a iniziarne un'altra

Marco Macca
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Tra le tante trattative che interessano l'Inter in queste settimane, soprattutto sul fronte rinnovi, Dario Baccin è pronto a iniziarne un'altra. Il nome al centro dell'attenzione è quello di Marcus Thuram.

Tocca a Marcus Thuram prendere parola
Getty

Tuttosport scrive:

Thuram

"Marotta e Baccin presto apriranno anche il file legato a Marcus Thuram (scadenza nel 2028, ma il presidente vorrebbe mettere mano alla clausola rescissoria da 85 milioni valida ogni estate fi no al 15 luglio)".

(Fonte: Tuttosport)

baccin

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