L'esterno inglese vuole rientrare il prima possibile come scrive nelle sue storie su Instagram
VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter
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Djed Spence è sempre più vicino al rientro. L'esterno inglese ha recuperato dall'infortunio e sta piano piano recuperando anche la condizione. In questa settimana di pausa si sta allenando alla Pinetina, lunedì inizierà le sedute insieme al resto della squadra.
Spence freme per far vedere le sue qualità dopo che l'Inter in estate lo ha comprato dal Tottenham. L'esterno inglese vuole rientrare il prima possibile come scrive nelle sue storie su Instagram:
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