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L'esterno inglese Djed Spence ha recuperato a pieno e inizierà presto a lavorare con il resto del gruppo dell'Inter, come spiega Sky Sport:

Getty Images

"C'è attenzione per Spence, che abbiamo donato, che ormai ha praticamente recuperato e oggi ha lavorato qui alla Pinetina e i primi giorni della prossima settimana è atteso al rientro in gruppo. Quindi manca davvero poco, poi tornerà a disposizione e verrà reinserito gradualmente nelle rotazioni della squadra, sappiamo che è stato l'investimento dell'estate interista importante".