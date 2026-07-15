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Il difensore francese, Benjamin Pavard, è rientrato ad Appiano Gentile dopo il prestito al Marsiglia e il club sta valutando il suo futuro. Possibile anche la sua permanenza all'Inter.

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Come scrive il Giornale, "Turchia e l'Arabia possono attendere. L'Inter fa inversione a U su Pavard. Da esubero da cedere a nuovo acquisto fatto in casa il passo potrebbe essere breve. I nerazzurri stanno pensando per completare il reparto arretrato di "riciclare" il francese, che può giostrare da terzino e come centrale. Un jolly prezioso che tornerà utile a Chivu. Sempre meglio che darlo in prestito...".