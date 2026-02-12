Tanti addii, ma anche colpi praticamente certi. L'Inter ha già iniziato le grandi manovre verso il mercato estivo. Soprattutto in difesa, dove l'orientamento della dirigenza è quello di fare un colpo giovane. Scrive Tuttosport:
"Per Sommer, De Vrij, Acerbi e appunto Darmian si profila infatti l’addio. Come centrale difensivo, invece, l’Inter intende puntare su un giovane: visionato il polacco Kacper Potulski (classe 2007 del Mainz), anche se la prima scelta rimane Tarik Muharemovic del Sassuolo per il quale il tandem Marotta-Ausilio è già entrato in azione, come confermato nei giorni scorsi proprio a Tuttosport dal Ceo neroverde Giovanni Carnevali".
(Fonte: Tuttosport)
