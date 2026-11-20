Il Barcellona lo aveva seguito dal vivo e pensava a un’offerta sotto i 70 milioni, poi lo stop di Flick. Intanto i nerazzurri lavorano al rinnovo
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco perché la macchina funziona. Fondazione Inter..."
Bastoni in prima pagina
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco perché la macchina funziona. Fondazione Inter..."
Il difensore classe 1999 dell’Inter e della Nazionale resta nel mirino del Barcellona, che lo ha visionato più volte dal vivo, mentre in casa nerazzurro si torna a parlare di rinnovo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Di Marzio - Inter, occhi sul talento Leon Da Silva: ecco chi è e a chi lo paragonano
Mercato Inter
Inter, si ferma per mesi un obiettivo di mercato: operazione al menisco e salta lo scontro diretto
Probabili formazioni
Atalanta-Inter, la probabile formazione: sorpresa in difesa per Chivu? E a centrocampo...
Stadi
Cassazione smonta inchiesta su San Siro: accolto ricorso del braccio destro di Sala
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti