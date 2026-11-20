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Il Borussia Dortmund ha diramato un comunicato ufficiale in merito a Samuele Inacio, attaccante classe 2008 seguito anche da Inter e Juventus. Il talento convocato anche da Mancini in Nazionale si è infortunato al menisco durante la partita dell'Italia Under 21 contro il Belgio.

Ecco il comunicato del Borussia Dortmund: "Samuele Inacio ha subito una lesione al menisco durante la partita della nazionale Under 21 italiana contro il Belgio all'inizio di questa settimana, che ha richiesto un intervento chirurgico. L'attaccante diciottenne non sarà a disposizione del Borussia Dortmund per diversi mesi.

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Il direttore sportivo del BVB, Ole Book, ha dichiarato: "Questo infortunio è estremamente spiacevole. Soprattutto per Samu, ma anche per il Borussia Dortmund. Samu riceverà tutto il nostro supporto nei prossimi mesi per tornare in piena forma".

Inacio, ovviamente, salterà Borussia Dortmund-Inter, match valido per la sesta giornata di League Phase di Champions in programma il 9 dicembre prossimo.