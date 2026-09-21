Francesco Repice torna sul tema del tifo dei giornalisti sportivi e prende una posizione molto netta
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Francesco Repice è una delle voci più riconoscibili del giornalismo sportivo italiano. Le sue radiocronache hanno accompagnato partite e serate rimaste nella memoria dei tifosi, comprese alcune delle sfide europee più emozionanti degli ultimi anni.
Sul proprio profilo Instagram, però, Repice ha scelto di affrontare un tema diverso: il rapporto tra giornalismo sportivo e tifo personale.
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