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La Gazzetta dello Sport racconta un interessante retroscena sull'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter e sulla chiamata del presidente nerazzurro Beppe Marotta. Scrive la rosea:

"Nel frattempo però Marotta ha già in caldo il vero nome, Cristian Chivu, che ha cominciato bene la carriera in Serie A salvando il Parma ed è vicino al rinnovo con l’a.d. Cherubini. La storia ormai è nota: proprio nel giorno in cui Chivu parte da Milano per firmare, il presidente dell’Inter lo chiama per offrirgli un biennale. Cristian inverte la rotta sull’Autostrada del Sole avvisando il Parma, che già era stato allertato: “Se non mi chiama l’Inter, resto”".

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"Fabregas è rimasto effettivamente a Como dove ha conquistato la Champions e ora sta deliziando il mondo con il suo stile incontenibile, Chivu è andato all’Inter dove al primo colpo è riuscito nella doppietta scudetto-Coppa Italia che non era riuscita neppure a Mourinho. A volte le porte della vita scorrono senza attriti e senza rimpianti".

(Fonte: Gazzetta.it)