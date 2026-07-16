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Tra i nuovi volti dell'Inter di Chivu c'è anche Aleksandar Stankovic. Il centrocampista, che il tecnico conosce bene, è pronto per giocarsi le sue carte con la maglia nerazzurra.

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"Domani si inizierà a correre in Germania e soprattutto si partirà con le doppie sedute che Chivu ha programmato fino al 26 luglio, giorno dell’amichevole contro il Karlsruher, il primo test estivo della nuova Inter. Da qui l’allenatore vorrà trarre prime ma importanti indicazioni dai suoi giocatori. Anche se la squadra che scenderà in campo sarà ben diversa da quella che i tifosi vedranno il 22 agosto nell’esordio in campionato contro il neopromosso Monza. Tra più di un mese, allo start della Serie A, chissà se ci sarà dal primo minuto anche Aleksandar Stankovic. Chivu l’ha blindato, per lui è un capitale sì, ma tecnico e non economico. Non è un profilo giovane con cui monetizzare, bensì un diamante grezzo dal quale tirare fuori il massimo, tutto il suo potenziale. E il figlio di Dejan non vede l’ora di ricambiare questa fiducia: sa che davanti a lui ha giocatori (titolari) d’esperienza, ma prima il ritorno in nerazzurro e poi la conferma di Chivu hanno regalato al 20enne un’iniezione extra di fiducia, di carica. E soprattutto la voglia di ritagliarsi uno spazio da protagonista. Con i tempi giusti. Ma a questo ci penserà insieme al suo allenatore, che di giovani e di crescita se ne intende", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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"Alek in questa estate farà un percorso simile a quello che un anno fa ha fatto Pio Esposito. I «2005 terribili» di Chivu sono nati a distanza di un mese e mezzo uno dall’altro e hanno una storia interista per certi versi simile. Sono nella loro squadra del cuore, ci sono cresciuti, hanno avuto modo di cimentarsi con altri campionati ma poi sono tornati a casa. E l’hanno fatto per restarci", aggiunge il quotidiano.