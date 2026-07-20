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Come ormai ampiamente noto, il primo obiettivo per la fascia destra dell'Inter è Djed Spence. La bottega Tottenham è cara e non sarà facile convincere gli inglese a cederlo dopo il Mondiale disputato. Per questo il club nerazzurro valuta le alternative e tra le varie opzioni c'è anche quella di un clamoroso ritorno.

"In caso di diniego del Tottenham e di rigidità di De Zerbi, via al monitoraggio dei tanti piani alternativi: l’ultimo in ordine di preferenza sarebbe il ritorno di Ivan Perisic, che si è offerto a più riprese e ha ottenuto dal Psv la libertà di cambiare squadra con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto", spiega La Gazzetta dello Sport.