GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

Oaktree vuole sfruttare sinergie su vivai e mercato e per questo motivo sta valutando di investire per acquistare un club satellite accelerando i tempi.

Secondo quanto riporta, il fondo americano sta valutando l’acquisto di una società della Segunda Division spagnola, per creare sinergie soprattutto a livello di vivai e tesseramenti.

"L’operazione potrebbe concretizzarsi già nel 2027, al costo di qualche decina di milioni di euro. Se non andrà in porto, i manager potrebbero rivolgere la loro attenzione in Portogallo. L’intenzione è sfruttare sinergie sui vivai e sul mercato, anche grazie all’implementazione di nuovi software per lo scouting".

"L’obiettivo delle multiproprietà è creare una filiera internazionale: scouting e vivai condivisi, circolazione dei calciatori, prestiti e possibilità di far crescere i giovani in campionati diversi. “Investire sullo stesso business, ma in diversi Paesi, consente di diversificare il rischio e al tempo stesso di sfruttare le competenze in un determinato settore. Al di là della strategia generale, i manager di fondi e grandi gruppi, occupandosi di calcio, acquistano la capacità di valutare quali club siano un buon affare e quali no”, dice Claudio Sottoriva, professore di Economia aziendale all’Università Cattolica di Milano, esperto nei bilanci delle società sportive".

(Repubblica)