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Durante Le Foot Toujours, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato della necessità di inserire un numero 10 nella formazione dell'Inter di Chivu:

Serve un numero 10 all'Inter? La domanda è se serve più che in campionato o non se serve. Può servire più in Champions che in campionato perché in campo europeo, dove generalmente sono squadre più forti, quindi squadre che ti affrontano più a viso aperto, l'uno contro uno, l'imprevedibilità può servire secondo me di più. Però tendenzialmente, secondo me l'Inter con il numero 10 ci fa poco. Il suo numero 10 deve essere Curtis Jones, secondo me, che è l'unica mezzala con caratteristiche anche di guida della palla e un po' di serpentina, tipo lo Zieliński di cinque anni fa, che oggi forse a livello atletico fa fatica"