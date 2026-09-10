VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

Lo ha detto tante volte e quando ne ha avuto l'occasione, ha voluto ribadirlo. Beppe Marotta sa che per costruire una squadra vincente in Italia, c'è bisogno di uno zoccolo duro di giocatori italiani.

Samuel Inacio del Borussia Dortmund.

Una filosofia che il presidente nerazzurro segue da sempre e he ha avuto la sua massima espressione alla Juve e all'Inter. Con l'arrivo di Giovanni Carnevali, potrebbe cambiare anche la strategia del club bianconero sul mercato, non è un caso che all'orizzonte possano esserci duelli di mercato tra le due società per accaparrarsi i giovani italiani di maggior talento. Il primo nome è quello di

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Come sottolinea Tuttosport, sia Inter che Juve hanno chiesto informazioni. "Ai nerazzurri manca in rosa una seconda punta dotata di estro e fantasia. Motivo per cui l’allora ds nerazzurro Piero Ausilio aveva sondato il terreno, provando a esplorare le possibili condizioni dell’affare. Peccato che il Dortmund abbia subito messo il veto alla possibile partenza del fantasista, che finora ha collezionato appena 13 minuti in campo tra Bundesliga e Champions League. Occhio ora alla Juve che, dopo averlo studiato nei mesi scorsi, potrebbe farsi avanti nelle prossime sessioni di mercato. Il Ceo Carnevali vanta un canale privilegiato con l’entourage di Inacio. Il che potrebbe risultare un fattore determinante nelle eventuali negoziazioni per l’enfant prodige classe 2008".

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ALTRI GIOIELLI

"Oltre a Samuele Inácio, Carnevali e Marotta terranno gli occhi aperti anche su altri elementi. Partendo da Cher Ndour. Classe 2004, di proprietà della Fiorentina. Base d’asta: addirittura 30 milioni, cifra che oggi nessuno è disposto ancora a versare nelle casse viola. Ma gli orizzonti cambiano in fretta. Occhi aperti, soprattutto per la regia del futuro, anche a Luca Lipani. Leva 2005, è un pallino di Giovanni Carnevali che l’ha conosciuto da vicino al Sassuolo. Non è ancora un punto fermo dei neroverdi, ma il club vuole metterlo nelle condizioni di esaltare le proprie qualità. La Juve, più dell’Inter, seguirà passo dopo passo il cammino di Lipani".

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"Tra i giocatori rivelazione delle prime tre giornate di campionato è impossibile non citare Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone neopromosso. Superlativo nella cavalcata che ha portato i ciociari in Serie A, qualche informazione la Juve per lui l’ha già chiesta, passando anche dall’agente Federico Pastorello. Chi è già svezzato, invece, è un altro azzurro della Bundesliga: Filippo Manè del Borussia Dortmund, attualmente ai box per un problema muscolare. Difensore centrale, ha già due gettoni in Nazionale maggiore durante la gestione Baldini".

(Tuttosport)