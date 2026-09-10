La nuova terza maglia dell’Inter per la stagione 2026-27 è ormai pronta a vedere la luce. Footy Headlines ha diffuso quelle che vengono indicate come le immagini ufficiali del nuovo kit Nike, la cui presentazione sarebbe ormai imminente.

E il richiamo al passato, questa volta, è piuttosto evidente.

I colori riportano subito al 1997-98

La base scelta da Nike è Iron Grey, accompagnata dal nero e dal Tour Yellow.

Una combinazione che riporta immediatamente alla terza maglia dell’Inter 1997-98, quella dell’epoca di Ronaldo. Allora il kit era firmato Umbro e aveva proprio il grigio come colore dominante, con dettagli gialli e neri molto marcati.

Una divisa rimasta nell’immaginario dei tifosi anche grazie agli anni in cui venne indossata.

C’è anche un richiamo alla stagione successiva

Il nuovo third kit non riprende però soltanto il 1997-98.

Sul davanti compare infatti una banda orizzontale nera con bordo blu, dettaglio che ricorda molto da vicino la soluzione utilizzata nella terza maglia della stagione 1998-99.

Nike ha quindi messo insieme riferimenti a due kit consecutivi di fine anni Novanta, senza copiarli in maniera fedele ma recuperandone colori e alcuni elementi grafici.

Presentazione ormai vicina

Secondo Footy Headlines, il lancio ufficiale sarebbe ormai questione di poco.

L’Inter dovrebbe quindi presentare a breve la propria terza divisa 2026-27, completando la collezione di maglie della nuova stagione con un modello che punta chiaramente sull’effetto nostalgia.