La nuova maglia unisce Iron Grey, nero e Tour Yellow e richiama due celebri kit dell’Inter di fine anni Novanta

Daniele Mari
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La nuova terza maglia dell’Inter per la stagione 2026-27 è ormai pronta a vedere la luce. Footy Headlines ha diffuso quelle che vengono indicate come le immagini ufficiali del nuovo kit Nike, la cui presentazione sarebbe ormai imminente.

E il richiamo al passato, questa volta, è piuttosto evidente.

I colori riportano subito al 1997-98

La base scelta da Nike è Iron Grey, accompagnata dal nero e dal Tour Yellow.

Una combinazione che riporta immediatamente alla terza maglia dell’Inter 1997-98, quella dell’epoca di Ronaldo. Allora il kit era firmato Umbro e aveva proprio il grigio come colore dominante, con dettagli gialli e neri molto marcati.

Inter, ecco la nuova terza maglia

Una divisa rimasta nell’immaginario dei tifosi anche grazie agli anni in cui venne indossata.

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C’è anche un richiamo alla stagione successiva

Il nuovo third kit non riprende però soltanto il 1997-98.

Sul davanti compare infatti una banda orizzontale nera con bordo blu, dettaglio che ricorda molto da vicino la soluzione utilizzata nella terza maglia della stagione 1998-99.

Nike ha quindi messo insieme riferimenti a due kit consecutivi di fine anni Novanta, senza copiarli in maniera fedele ma recuperandone colori e alcuni elementi grafici.

Presentazione ormai vicina

Secondo Footy Headlines, il lancio ufficiale sarebbe ormai questione di poco.

L’Inter dovrebbe quindi presentare a breve la propria terza divisa 2026-27, completando la collezione di maglie della nuova stagione con un modello che punta chiaramente sull’effetto nostalgia.

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