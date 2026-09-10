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JONES

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Ospite di Radio Manà Manà, Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione di alcuni giocatori dell'Inter nella sconfitta al Bernabeu col Real Madrid:

Partita al Bernabeu di Jones? i pareri contrastanti nascono dal fatto che il gol viene accollato da molti a Bisseck, ma, come si dice in gergo, gli ha dato un teschio. È una palla di quelle che ti ammazzano. Se poi hai la tecnica di Bisseck, che non è indimenticabile, gli è preso il panico, ha visto Mbappé davanti, gli è venuto il panico, è andato proprio male con i piedi a terra. Ma nessuno mi toglie dalla testa che Bisseck è un ottimo giocatore, uno dei difensori migliori del nostro campionato e anche dell'Inter. Per me ieri ha fatto un errore, come può capitare a tutti di sbagliare, come a Bisseck capita abbastanza spesso perché c'ha un po' la zebinata incorporata, però dal punto di vista della palla che riceve è una pallaccia quella di Jones, una palla proprio brutta. Poi ha fatto delle cose anche positive. Continuo a pensare che sia un giocatore validissimo. Io questi 60 milioni, quelli di Jones e di Spence, li avrei destinati diversamente, però Jones è un giocatore forte e ieri non ha fatto una grandissima partita, ma è un giocatore forte. Al volo poi...

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