VIDEO FCIN1908 / Cocchi: "Esordio? Sogno di ogni bambino. Paragone con Dimarco? E' presto"

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È il giorno dell'ufficialità del trasferimento di Matteo Cocchi dall'Inter al Padova. L'esterno sinistro nerazzurro, classe 2007, è arrivato nella città veneta per sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto che lo legherà al club biancoscudato, come anticipato ieri da Fcinter1908.

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"Sono contentissimo", le prime parole del giocatore, che si appresta a giocare in Serie B dopo una stagione da protagonista con l'U23 nerazzurra e conclusa in Prima Squadra. L'operazione si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.