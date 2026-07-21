GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

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Il tema dell'esterno rimane in cima ai pensieri della dirigenza dell'Inter, che non è ancora riuscita a trovare il sostituto di Denzel Dumfries. Dopo che le trattative per Palestra prima e per Khalaili poi, per motivi diversi, sono naufragate, l'attenzione dei nerazzurri si è spostata su Spence , ma non vengono perse di vista altre alternative.

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Una di queste risponde al nome di Rafik Belghali, con cui ci sono stati recenti contatti con il Verona. Così scrive Tuttosport: "L'ex Genoa, per quanto riguarda la fascia destra, resta sempre attenzionato da Ausilio. Al momento la sua valutazione viene ritenuta eccessiva, ma qualora il giocatore facesse capire di volersi trasferire a Milano, allora l'operazione potrebbe avere costi differenti e sicuramente minori. Attenzione anche a Rafik Belghali, che il Verona vuole cedere per monetizzare e per cui c'è stata una chiacchierata col ds Sogliano in questi giorni. L'algerino potrebbe essere un affare "low cost", a differenza di Guéla Doué, Molina e Vanderson, mentre Perisic resta in attesa di novità".