Incalzato sul possibile addio del francese prima del match valido per i preliminari di Champions League asiatica, il tecnico ha risposto
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L’Inter insiste per Moussa Diaby. Il club nerazzurro continua la ricerca di un esterno destro che possa sostituire Denzel Dumfries, passato al Real Madrid, e monitora la situazione del francese in forza all’Al-Ittihad.
A proposito della possibile partenza di Diaby, Jens Wissing, allenatore dell'Al-Ittihad, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i gialloneri e gli emiratini dell'Al Jazira.
Incalzato sul possibile addio del francese prima del match valido per i preliminari di Champions League asiatica, il tecnico ha risposto:
💬 المؤتمر الصحفي المصاحب لمواجهة #الاتحاد_الجزيرة الإماراتي ⚽️🎙️ pic.twitter.com/ltylOsGjds— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 10, 2026
“Per quanto riguarda le voci su Moussa Diaby, è tra i convocati della squadra e non mi interessa quello che viene scritto o detto dai media a suo riguardo”.
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