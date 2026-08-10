Incalzato sul possibile addio del francese prima del match valido per i preliminari di Champions League asiatica, il tecnico ha risposto

Alessandro De Felice
Guarro e Pace Episodio 13

GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

L’Inter insiste per Moussa Diaby. Il club nerazzurro continua la ricerca di un esterno destro che possa sostituire Denzel Dumfries, passato al Real Madrid, e monitora la situazione del francese in forza all’Al-Ittihad.

Diaby

A proposito della possibile partenza di Diaby, Jens Wissing, allenatore dell'Al-Ittihad, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i gialloneri e gli emiratini dell'Al Jazira.

Incalzato sul possibile addio del francese prima del match valido per i preliminari di Champions League asiatica, il tecnico ha risposto:

Diaby

“Per quanto riguarda le voci su Moussa Diaby, è tra i convocati della squadra e non mi interessa quello che viene scritto o detto dai media a suo riguardo”.

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