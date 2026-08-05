GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

In casa Inter proseguono i lavori per regalare a Cristian Chivu l'esterno destro. Manca, però, ancora l'accelerata giusta per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il canale è aperto con gli arabi dell'Al-Ittihad per il francese Moussa Diaby, che però può arrivare solo nel caso in cui nella trattativa entri in scena una contropartita visti i costi elevati tra ingaggio e costo del cartellino.

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"Adesso l’attesa è legata a un’apertura o meno verso questa soluzione da parte del club di Gedda. L’Inter ha fatto il nome di Asllani, che fin qui non ha trovato strade differenti sul mercato per rimanere in Italia, ma una soluzione potrebbe essere anche quella del già citato Pavard, sempre ammesso che il francese veda di buon occhio l'esperienza in Arabia Saudita".

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"Dal canto suo Diaby sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di tornare in Europa e sulle sue tracce, oltre all’Inter, c’è anche il Bayer Leverkusen. Rimane in stand-by infine la pista Nico Gonzalez, proposto nuovamente al club di Viale Liberazione dopo che il suo entourage sta faticando nel trovare una chiave di volta all’estero".

(Corriere dello Sport)