L’Inter continua a lavorare su più tavoli in tema di mercato. In attesa della sfida contro la Juventus, gara amichevole in programma a Perth, in Australia, la dirigenza nerazzurra è all’opera per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Moussa Diaby, l’esterno destro, ovvero l’unico ruolo in cui “può permettersi di ragionare senza pensare alle cessioni”, come sottolinea il Corriere dello Sport.

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Diaby corrisponde al profilo pronunciato da Chivu in conferenza stampa e la società nerazzurra continua a nutrire speranze sul suo arrivo, pur consapevole che la concorrenza del Bayer Leverkusen sia sempre più ingombrante.

“I tedeschi accarezzano l’idea di riportare a casa il francese, che ha militato in Bundesliga dal 2019 al 2023. Non avendo però ancora affondato il colpo, lasciano per il momento uno spiraglio aperto all’Inter”.

Secondo il quotidiano, tutto dipenderà dall’accordo con l’Al-Ittihad, club saudita che ne detiene il cartellino:

“Piero Ausilio, a sua volta, ha messo sul tavolo qualche giorno fa il cartellino di Asllani con conguaglio economico in favore dell’Al-Itthiad per un totale di circa 30 milioni, senza però arrivare alla stretta di mano. L’impressione in questo momento è che chi tra i due club riuscirà per primo a trovare la quadra con gli arabi potrà aggiudicarsi l’esterno francese, che tra l’altro ha dato piena disponibilità sia al ritorno in Germania che a quello in Italia”.

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Resta in piedi la pista che porta a Nico Gonzalez:

“Offerto ai nerazzurri per la seconda volta in pochi mesi, è un’alternativa che rimane sul tavolo per un solo motivo: più avanti, con il buco ancora da colmare e la grana Frattesi da risolvere al rientro dall’Australia, potrebbe prendere quota nell’ipotesi di risolvere due situazioni con un’unica operazione”.