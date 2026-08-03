L’Inter ha riallacciato nelle scorse ore i contatti per Moussa Diaby: occhio alle due possibili contropartite per l'Al-Ittihad.
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L’Inter ha riallacciato nelle scorse ore i contatti per Moussa Diaby. Dopo il tentativo dello scorso mercato invernale, il nome è tornato d’attualità per rinforzare la rosa di Cristian Chivu verso la stagione 2026/27.
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Tentativo serio del club nerazzurro e secondo Sky Sport sono due i nomi che l'Inter può offrire per avvicinarsi al giocatore dell'Al-Ittihad. Non solo quello di Asllani, già circolato nelle scorse ore.
Per Sky l'Inter può proporre anche Benjamin Pavard al club saudita. Valutazioni in corso, il francese sta lavorando bene in ritiro con Cristian Chivu, ma resta in bilico. E così il club potrebbe offrirlo per arrivare a Diaby.
(Fonte: SS24)
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