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Nome nuovo per il mercato dell'Inter e in particolare per il ruolo di esterno, dove Cristian Chivu attende rinforzi. Non c'è solo Moussa Diaby in lista per la fascia: secondo Sky Sport, rispunta infatti il nome di Nico Gonzalez.

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Primi contatti con l'entourage dell'esterno argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito all'Atletico. Lui nelle scorse settimane non ha nascosto di voler tornare a Madrid, sponda Colchoneros, ma intanto l'Inter ha iniziato a muoversi. C'è anche il nome di Nico Gonzalez in lista.

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Ecco quanto evidenziato da gianlucadimarzio.com: "Rispunta il nome di Nico Gonzalez per l'Inter. I nerazzurri, infatti, avevano sondato l'argentino già l'anno scorso, prima del suo trasferimento all'Atletico Madrid.

Non solo Moussa Diaby, dunque, per i nerazzurri. Come raccontato, il giocatore dell'Al Ittihad è in lista per il ruolo di esterno offensivo e resta in pole, ma alle condizioni dell'Inter, che includerebbero una buonuscita del club saudita visto l'ingaggio importante e un eventuale inserimento di Asllani nell'operazione.

Ci sono stati dei primi contatti con l'entourage dell'esterno della Juventus, e il suo nome è in fase di valutazione", si legge.