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L'Inter ha utilizzato la clausola per Federico Dimarco e spostato la sua scadenza di contratto di un anno. Ecco gli scenari per quanto riguarda il futuro del laterale mancino.

Getty Images

"Ora è ufficiale, la PEC è partita ed è arrivata a destinazione. L’Inter ha esercitato oggi l’opzione unilaterale per prolungare di un anno il contratto di Federico Dimarco, portando la scadenza dal 2027 al 2028. È il primo passo di una trattativa più complessa, che entrerà nel vivo nelle prossime settimane, per un più articolato rinnovo dell’esterno azzurro. Come ampiamente previsto, il club ha sfruttato questo passaggio previsto nel precedente accordo, ma adesso le parti dovranno sedersi al tavolo per discutere un accordo su un ulteriore allungamento della scadenza e un eventuale ritocco dell’ingaggio. Da adesso Dimarco guadagna circa 5,2 milioni di euro a stagione, si lavorerà molto sui bonus come da nuova missione aziendale", si legge su Gazzetta.it.