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L'Inter lavora per regalare a Chivu l'esterno destro. La rosa dei candidati sembra essersi ristretta a due nomi: Spence e Diaby.

"Detto che non è mai tramontata l'idea Djed Spence (costa dai 30 ai 35 milioni di euro ma al Tottenham ha giocato soprattutto a sinistra e l'Inter ha come prima opzione un elemento dal lato opposto), c'è sempre nel mirino Moussa Diaby. Il problema è soprattutto economico. Il giocatore piace, lo dimostra il fatto che l'Inter provò a prenderlo già a gennaio. Si è anche detto disponibile a ridurre drasticamente l'ingaggio da 15 milioni netti a stagione che percepisce all'Al-Ittihad, ma quello che manca è un accordo coi sauditi, non entusiasti della proposta da 20 milioni più Asllani messi sul piatto da via della Liberazione. Alla finestra c'è anche il Bayer Leverkusen, che allo stesso modo ha il gradimento di Diaby e non ancora l'assenso dell'Al-Ittihad. In più i gialloneri hanno appena perso per un brutto infortunio Roger Fernandes, la pedina che più di tutte avrebbe potuto rappresentare un'alternativa "interna" in caso di partenza del francese", si legge sul Quotidiano Sportivo.

"Ad oggi l'acquisto dell'esterno è la priorità, molto più del possibile arrivo di Curtis Jones, che piace molto a Chivu ma andrebbe oggi ad inserirsi in un reparto nel quale già Asllani, Frattesi e Massolin sono ritenuti giocatori da piazzare, prima di agire in entrata", spiega il giornale.