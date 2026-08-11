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"L’Inter ha scelto: è in arrivo Djed Spence, esterno del Tottenham e della nazionale inglese". Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che oggi apre la sua edizione odierna con questa notizia: il club nerazzurro è molto vicino al classe 2000, che sembra essere ormai il prescelto a destra.

Si legge: "Nelle ultime ore le parti si sono avvicinate a un accordo: l’affare si dovrebbe chiudere intorno ai 30 milioni più bonus. Salvo colpi di scena sarà lui il sospirato erede di Dumfries, il giocatore che dovrà riempire l’unica casella vuota nella rosa di Chivu. L’obiettivo è perfezionare il trasferimento entro l’inizio del campionato.

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L’Inter non aveva mai perso di vista l’obiettivo. Ma aspettava che il Tottenham abbassasse la richiesta iniziale, sui 40 milioni, e che Roberto De Zerbi approvasse la cessione. Il giocatore inglese aspetta con ansia il via libera per imbarcarsi per Milano: firmerà probabilmente un contratto di quattro anni".