Continua a 'remare' a fatica il calciomercato dell'estate 2026 nel Bel Paese sempre più imbrigliato tra i gorghi di altri lidi d'orati, dalla Premier League all'Arabia Saudita passando anche per la ricchissima Turchia. E così accade che alcune big della Serie A non riescano a mettere a segno i loro obiettivi per colpa di campionati più gettonati soprattutto per ragioni economiche e non necessariamente tecniche.

Quanto successo alla Roma negli ultimi giorni ne è un esempio lampante: dopo aver perso Greenwood, trasferitosi dal Marsiglia al Fenerbahçe in un'operazione da circa 45 milioni di euro più bonus, il club giallorosso ha visto sfumare definitivamente anche un altro grande affare.

Da diversi giorni la Roma stava trattando con il West Ham per il cartellino di Crysencio SUMMERVILLE ma il blitz dell'Al-Hilal ha cambiato del tutto le carte in tavola. Il club saudita ha offerto 15 milioni di euro all'anno al giocatore e 70 milioni al club inglese, superando così i giallorossi. La Roma, forte dell'accordo che aveva con il giocatore, ha sperato fino all'ultimo di far cambiare idea al classe 2001, che però alla fine ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita. La trattativa ormai è sfumata. Ora la squadra di Gasperini dovrà quindi mettersi alla ricerca di nuovi esterni d'attacco, con i nomi di NUSA, SCHJELDERUP e MOREIRA in cima alla lista delle preferenze.

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Ostacoli economici che poi costringono altre big a puntare in parte sui giovani come fatto in queste ore dal Milan con COMOTTO: il centrocampista classe 2008 apporrà la sua firma su un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2031. Rossoneri poi sulle tracce di Alex DISASI. Il difensore del Chelsea 28enne è valutato poco meno di 30 milioni di euro dai Blues. Sull'ex West Ham ci sarebbe anche la Roma di Gasperini.

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E sull'altra sponda calcistica della città meneghina, l'Inter ha definito l'arrivo di Milani: con la Lazio è stato raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giovane classe 2005 con doppia nazionalità italiana e venezuelana: firmerà nelle prossime ore un contratto triennale con i nerazzurri e la Lazio manterrà una percentuale di futura rivendita. Per il resto, da SPENCE a ROMERO, le priorità del mercato dei nerazzurri rimangono l'esterno destro e il difensore centrale. E a centrocampo c'è sempre l'idea CURTIS JONES del Liverpool.