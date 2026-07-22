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L'Inter pensa al mercato in entrata ma deve anche pensare a liberarsi dei giocatori che non rientrano nel progetto. In particolare sono due i giocatori che pesano sul monte ingaggi dei nerazzurri.

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"All'Inter pesano Pavard e Frattesi perché sono due riserve che cubano come titolari: 13 milioni di costo annuo il francese (6,5 ammortamento più 6,5 di ingaggio lordo), 11,5 l'italiano (6,3 + 5,2). Ma senza offerte concrete tocca reinserirli. Se Pavard per ora fa numero in difesa, Frattesi blocca il sogno di Chivu, Curtis Jones. Pesa meno Asllani (2,4 + 2,8) che comunque non avrà spazio, visto l'arrivo di Stankovic", sottolinea Libero.