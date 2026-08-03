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Sono giorni importanti per l'Inter che verrà. Marotta e Ausilio lavorano per completare la rosa e non sono concentrati solo sulle uscite, si guarda soprattutto al mercato in entrata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel mese di agosto punteranno si focalizzeranno sulla missione di garantire a Chivu almeno due possibili titolari.

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Uno dei nomi che stuzzica la fantasia dei tifosi è sicuramente quello di Curtis Jones. Oltre all’esigenza di colmare il vuoto a destra, resiste il desiderio di regalarsi "un gioiellino come Curtis Jones che infiammerebbe la piazza e regalerebbe all’allenatore soluzioni per la fase offensiva di cui oggi non dispone", si legge sul quotidiano.

(Corriere dello Sport)