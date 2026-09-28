La sua importanza nella rosa attuale è emersa prepotentemente nelle ultime settimane. Anche il suo entourage attende una chiamata dall'Inter
VIDEO / Raphinha torna sulla gara contro l’Inter: "Non mi va ancora giù, ma oggi..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu rappresentano in questo momento le priorità dell'Inter in tema rinnovo di contratto. Ma c'è un terzo nome che, insieme ai due compagni, è in cima alla lista del club nerazzurro.
Quello di Carlos Augusto, "la cui importanza nella rosa attuale è emersa prepotentemente nelle ultime settimane. Anche l’entourage del brasiliano attende una chiamata.
Risolte queste tre questioni, bisognerà poi concentrarsi con il resto della gang dei nerazzurri in scadenza nel 2028. Bastoni, Thuram e Akanji i casi probabilmente più impegnativi. Toccherà anche prendere una decisione su Zielinski, Pavard e Stones.
© RIPRODUZIONE RISERVATA