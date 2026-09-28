GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Non ha ancora dimostrato il suo vero valore, ma le premesse sono buone. Arrivato negli ultimi giorni di mercato, Curtis Jones sta lavorando per entrare sempre più dentro i meccanismi della squadra di Chivu. Fin qui le sue prestazioni sono state altalenanti, ma ha fatto intravedere di avere colpi importanti.

"Curtis è subentrato in trasferta contro il Cagliari e poi nelle rimontone di casa contro Napoli e Udinese. In tutte e tre le sfide è riuscito a far vedere qualcosina di suo, anzi in generale finora ha fatto meglio da subentrato. Niente di strano, tutto in un normale processo di crescita: dopo anni di box to box , qui vince la tattica e le prossime due settimane di lavoro intenso aiuteranno a ripassare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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L'ESPLOSIONE

"Due foto dal Bernabeu: Jones gestisce male un pallone davanti alla propria area e, tanti saluti, il Real Madrid finisce per brindare. Nella stessa partita, si gira di colpo e colpisce la parte alta della traversa con un fulmine, di sinistro peraltro. L’apprendistato nerazzurro sta dentro a queste due parentesi: è evidente la qualità e la personalità di chi è stato svezzato ad Anfield, ma anche il rischio continuo che fa cadere in errore e che a quel livello si paga subito".

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"Jones deve imparare distanze e tempi dei nuovi compagni: a Liverpool conosceva movimenti e abitudini di tutti, qui può trovarsi accanto Calha o Zielinski in mezzo, e Dimarco o Carlos Augusto come sponda sinistra. Cambiano le opzioni disponibili e cambia anche lo spazio da coprire se l’Inter perde palla. Alla ripresa c’è il Parma, altro passaggio del suo inserimento: potrebbe essere la prima da titolare a San Siro, poi il calendario fitto imporrà più turnover in mediana. Contemporaneamente, continuerà l’esplorazione italiana e milanese".

(Gazzetta dello Sport)