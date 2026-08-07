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L'Inter e Pio Esposito, un matrimonio destinato a proseguire. Come già raccontato da giorni, le parti hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto, con conseguente adeguamento dell'ingaggio. C'è solo da incontrarsi per formalizzare il tutto, come racconta La Gazzetta dello Sport:

"Pio si prepara a firmare il nuovo contratto, che sarà adeguato nello stipendio e prolungato fino al 2031, il massimo consentito dai regolamenti, proprio come è successo a Bisseck nei giorni scorsi. La tavola è già apparecchiata, bisogna solo incontrarsi e sedersi al banchetto per alzare i calici. Succederà verosimilmente intorno a Ferragosto.

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L'intuizione di Marotta e Ausilio, che lo blindarono lo scorso anno dopo i 19 gol segnati in serie B con lo Spezia con un quinquennale da 1 milione netto a stagione, è stata utile ad allontanare ogni ipotesi di addio. Il ritocco sarà molto di più, una specie di promessa di fedeltà reciproca, visto che gli emolumenti verranno quasi triplicati. Era ciò che voleva il giocatore, nato calcisticamente all'Inter e felice di lavorare con il maestro Chivu, e quello che speravano i tifosi, ormai stregati da questo giovane corazziere che ha saputo conquistarsi con tenacia ogni singolo metro di campo".