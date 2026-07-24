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Pio Esposito è uno dei giocatori più in forma e vuole consacrarsi al suo secondo anno in nerazzurro. L'attaccante dell'Inter, l'unico presente nel ritiro in Germania, si è subito messo in mostra per l'ottima condizione fatta vedere in campo.

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"Se oggi, a una settimana esatta dal primo giorno di lavoro a Donaueschingen, si volesse iniziare a tirare le somme del ritiro tedesco dell’Inter, la copertina se la prenderebbe Pio Esposito. Pochi dubbi. Esplosivo, in forma, tirato a lucido, dispensatore di giocate, colpi e gol. Una valanga di certezze dal ragazzone col numero 94 sulle spalle, lui che è più che consapevole che l’anno della rivelazione è stato quello passato, mentre la stagione che sta per aprirsi sarà (ma anche dovrà essere) quella della definitiva consacrazione. In Germania è l’unico attaccante dei big a disposizione di Cristian Chivu; Ange-Yoan Bonny tornerà per unirsi alla squadra per la tournée in Asia, mentre per Lautaro e Marcus Thuram ci vorrà più tempo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Il reparto offensivo per il momento è Pio-centrico ma a lui non pesa affatto. Nella primissima amichevole estiva interista, quella contro i dilettanti dell’Aasen, ha segnato una cinquina in quarantacinque minuti nel 16-0 con cui l’Inter ha piegato l’avversario. Che sarà stato pure molto modesto, non c’è dubbio, ma siamo sempre a fine luglio e questo è ciò che offre il periodo e anche il luogo. Ne beneficia il morale, aspetto mai da sottovalutare, nemmeno sotto il cielo volubile della foresta nera. Il livello dei test estivi crescerà, già a partire da quello di domenica col Karlsruhe, per poi rasentare — perché alla fine sempre di calcio estivo si tratta — un livello più elevato, europeo e da big match. Contro Manchester City, Milan e Juventus, a guidare l’attacco di Chivu ci sarà sempre Pio. Presente, centrale. Garanzia per il suo allenatore ma anche in qualche modo fonte d’ispirazione per i tanti giovani aggregati alla prima squadra in questo ritiro tedesco. Giovani, sì, ma alla fine quasi coetanei della punta di Castellammare che tuttavia ai loro occhi appare così maturo e definito. Un veterano nel corpo di un ragazzo. La realtà è una sola: tutti gli under vorrebbero imitare il suo straordinario percorso di crescita", aggiunge il quotidiano.