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La priorità del mercato dell'Inter è inserire un esterno destro. Diouf sta convincendo, ma numericamente manca un tassello in quella posizione. Tra i profili seguiti c'è quello di Diaby dell'Al Ittihad.

Getty Images

"Il buco a destra è ancora aperto. L’Inter è ancora a caccia del sostituito di Denzel Dumfries. Al momento, il titolare è Andy Diouf, mezzala adattata sulla fascia. Il progetto di Chivu è trasformarlo in un’ala a tutta fascia, ma ne manca comunque uno. Sul taccuino c’è sempre Moussa Diaby, 27 anni, esterno dell’Al-Ittihad già cercato a gennaio. Su di lui c’è anche il Bayer Leverkusen. La parola chiave è cautela", spiega La Gazzetta dello Sport.