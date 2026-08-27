L’appuntamento è fissato per la prossima settimana. Dopo la trasferta di Cagliari, sarà tempo di firme: quelle di Pio Esposito sul nuovo contratto che lo legherà all’inter fino al 2031. Il Corriere dello Sport conferma l’accordo tra il club nerazzurro e l’agente dell’attaccante classe 2005.

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Il 21ene guadagnerà circa 3 milioni all'anno: “La società di Viale Liberazione con questa mossa ha scelto di blindarlo per farne uno dei pilastri del futuro, a maggior ragione dopo quanto dimostrato (anche a suon di gol) l'anno scorso nella stagione del debutto tra i grandi”.

L’Inter ha voluto giocare d’anticipo e premiare il suo attaccante classe 2005, che ha un grand impatto. “Il debutto contro il Monza non ha fatto altro che confermare tutto ciò, oltre all'amore sconfinato che il popolo di San Siro continua a riservargli fin dal primo giorno grazie anche ai suoi trascorsi nelle giovanili”.

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Fissati i nuovi obiettivi, con Chivu - che lo conosce fin da bambino - che ha pochi dubbi:

“Avere continuità in area di rigore e confermarsi a suon di gol anche in Champions in attesa di diventare il goleador della Nazionale guidata da Mancini. Nell'immediato però Pio vuole trascinare l’Inter, con l'obiettivo di superare le 10 reti della passata stagione anche se ha già confermato di non voler porsi alcun limite”.