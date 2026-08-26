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Ore calde per l'Inter e il mercato soprattutto sul fronte cessioni. Se quella di Asllani è ormai ai dettagli, i nerazzurri non si fermano qui. Ne hanno parlato Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube:

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"Oggi l'Inter ha definito la cessione di Asllani con l'Al Jazira, siamo allo scambio dei documenti formale. Massolin è molto vicino a lasciare l'Inter con la formula del prestito in Francia, ma si sta lavorando anche per un'altra uscita: vi abbiamo parlato di Kamaté, la cui cessione all'Espanyol non si è concretizzata, visto che il club spagnolo alla fine ha deciso di non procedere".

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"L'Atletico era ed è ancora interessato, anche se tra club non c'è ancora un'intesa sulla cifra del trasferimento. C'è anche un club turco, il Corum. Vedremo chi la spunterà".