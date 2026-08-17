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Le ultime settimane di mercato potrebbero essere molto intense per l'Inter, anche sul fronte cessioni. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a sfoltire la rosa, magari per piazzare gli ultimi colpi in entrata per Chivu:

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"Le tre uscite: una è semplice, Massolin in prestito (Monza?), poi Asllani (fuori dal progetto, l’Inter potrebbe accettare un prestito con diritto) e soprattutto Luis Henrique. Il brasiliano è nel mirino della Roma, ma pure qualche club di Premier ci sta pensando. L’Inter ha già parlato con i giallorossi, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto a 25-30 milioni, però ora la Roma è impegnata in altre faccende, come l’acquisto di un esterno d’attacco, la possibile cessione di un big (Soulé o Koné)".

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"Dunque questa potrebbe essere la classica operazione da ultima settimana, con la dirigenza nerazzurra che dovrà farsi trovare pronta per regalare a Chivu il jolly offensivo che renderebbe l’organico veramente completo in ogni casella. Intanto, trovata l'intesa per blindare fino al 2031 il contratto del giovane Bovio, in settimana atteso l'incontro (definitivo?) per il rinnovo di Pio Esposito".

(Fonte: Tuttosport)