Anche TuttoSport parla di Read come alternativa a Spence. Tiene banco la questione esterno dopo quanto accaduto con Palestra e Khalaili. Per motivi diversi l'Inter ha dovuto rinunciare ad entrambi e si cerca quindi ancora il sostituto di Dumfries.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiAl vaglio dei nerazzurri ci sono diverse possibilità. "Piero Ausilio, rimasto sinora a Milano, raggiungerà domani il ritiro tedesco – dando così il cambio a Dario Baccin, al momento a Donaueschingen con la squadra – anche per fare il punto della situazione con Cristian Chivu", spiega TuttoSport. Il primo nome sul tavolo è appunto quello di Spence. Il cartellino del giocatore potrebbe avere un costo più elevato dopo quanto di buono ha fatto vedere al Mondiale e quindi dovrebbero servire almeno 35-40 mln per averlo a Milano. Chivu lo apprezza e lui pare gradisca la corte che gli sta riservando il club nerazurro. Ma intanto, dopo le scottature di mercato, il club guidato da Marotta sta tenendo nel giusto conto più profili.

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Più vicino a Dumfries

Il primo nome sulla lista resta sempre quello Djed Spence . Ma, anche secondo TuttoSport, "

Givairo Read del Feyenoord sarebbe invece una potenziale scommessa dai costi comunque rilevanti, ma per caratteristiche ricorda esattamente quel giovane Denzel Dumfries prelevato dall’Olanda anni e anni fa".

"Anche a lui servirebbe quindi un po’ di apprendistato, possibile grazie a Luis Henrique, che comunque ha fatto il suo quando chiamato in causa, ma pure a Diouf, che quando è stato schierato in fascia nella sua prima annata italiana è risultato spesso decisivo, prima di diventare un titolare assoluto dell’undici nerazzurro", spiega ancora il quotidiano. Il calciatore piacerebbe per un motivo preciso. "Read, così come Vanderson del Monaco - che costa circa 30 milioni - stuzzica inoltre per un potenziale player trading futuro di dimensioni internazionali".

Altre piste

Guela Doué, "che l’Inter segue da tempo, ma per cui lo Strasburgo chiede una quarantina di milioni. Forse poi è troppo difensivo rispetto alle doti ricercate dal tecnico dei campioni d’Italia", motivo per cui non sembra scaldare più di tanto Chivu. Rafik Belghali è stato offerto dal Verona ma non è una pista che sta decollando.

Altri nomi sono quello di

(Fonte: TS)