Alla terza estate c'è il serio rischio che Davide Frattesi rimanga all'Inter. Per il centrocampista, fuori dal progetto di Chivu, a oggi non è arrivata nessuna offerta e se non parte lui è difficile immaginare un assalto a Curtis Jones. "A venti giorni dalla chiusura della finestra delle trattative, sembra pericolosamente procedere verso un'identica soluzione, bloccando ogni possibile nuovo ingresso. Da un lato mancano offerte, infatti. Dall'altro il diktat della proprietà azzera conseguentemente i margini operativi del ds Ausilio", sottolinea Sport Mediaset.

"Quanto vale oggi il cartellino di Frattesi? L'Inter lo valuta 25 milioni. Richieste? Nessuna concreta, se di cessione a titolo definitivo si vuole parlare. Eppure una via d'uscita va trovata, una soluzione nell'interesse stesso del giocatore che non può permettersi un altro anno di assoluta marginalità".

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"Il tempo ci sarebbe, ma non è molto. Frattesi può anche permettersi di arrivare a trovare una nuova casa sul filo del gong di chiusura, l'Inter invece no, perché l'Inter ha bisogno di operare in entrata a centrocampo e gli obiettivi individuati, Curtis Jones in primis, rischiano di volatizzarsi sulla panchina dell'attesa. Una ulteriore prolungata convivenza, insomma, sarebbe un danno per entrambe le parti. Una separazione troppo tardiva rischierebbe invece di esserlo solo per l'Inter".

(Sport Mediaset)