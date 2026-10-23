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La sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk è servita all'Inter non solo per ritrovare la vittoria in Europa, ma anche per osservare da vicino alcuni dei talenti brasiliani che si stanno mettendo in mostra con la formazione ucraina. Tra questi, uno dei calciatori che più hanno attirato l'attenzione dei dirigenti nerazzurri è Pedro Henrique, esterno sinistro classe 2002. Così scrive Tuttosport: "Nella notte che ha rilanciato l'Inter in Champions League, i nerazzurri hanno apprezzato molto le doti di Pedro Henrique, detto Pedrinho, terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk che ha superato a pieni voti l'esame di San Siro".

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Caratteristiche e punti di forza

Brasiliano, 24 anni, è un fluidificante dai piedi educati, ben strutturato, con una forza esplosiva notevole e una velocità incredibile. La resistenza è un'altra qualità che lo contraddistingue, si dice sia instancabile e che potrebbe disputare una partita intera ogni giorno. Può giocare sia in una difesa a quattro, che come quinto, visto che potrebbe tranquillamente far su e giù per tutta la fascia sfruttando pure la sua progressione. A livello difensivo è molto abile, è difficile saltarlo proprio perché nel breve sfrutta rapidità, abnegazione e tenacia, ne sanno qualcosa Spence e Diouf. Deve tuttavia migliorare in alcune scelte durante la gara, dove alterna ancora grandi giocate a errori banali

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Valutazione e concorrenza

unto fermo dello Shakhtar, come caratteristiche è stato accostato a Serginho, ex Milan, su di lui sono vigili già svariati top club europei. Pedrinho ha da poco rinnovato il contratto, la nuova scadenza è ora al 31 dicembre del 2030. Nella società di Donetsk esiste la convinzione che presto arriverà un'offerta importante per il giocatore, valutato, al momento, sui 25 milioni, cifra comunque destinata presumibilmente a salire

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