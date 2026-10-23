GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Come vi abbiamo riportato, in casa Inter c'è da registrare un nuovo infortunio: si tratta di Luis Henrique, che ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

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Un problema in più per Cristian Chivu, visti i tanti impegni ravvicinati di questo ottobre, su una fascia destra che vede anche Spence non ancora al meglio della forma.

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Secondo quanto riferito da Sky Sport, il laterale brasiliano sarà rivalutato la prossima settimana, ma è evidente che salterà alcune partite e che potrebbe tornare a pieno regime solo dopo la sosta per le nazionali di novembre.

(Fonte: Sky Sport)