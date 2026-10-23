GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Nuovo infortunio in casa Inter. Come annunciato dal club nerazzurro attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Luis Henrique ha riportato un risentimento all'adduttore della coscia sinistra.

Getty Images

Ecco la nota della società sulle condizioni dell'esterno brasiliano:

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"Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra".

(Fonte: inter.it)